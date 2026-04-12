Süper Lig'de geri dönüşlerin maçı. Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi, düşme hattı karıştı
12.04.2026 19:04
Kasımpaşalı Kerem Demirbay ile Göztepeli Efkan Bekiroğlu'nun mücadelesi.
Kasımpaşa ile Göztepe, Süper Lig'in 29. haftasında 6 golün atıldığı maçta yenişemedi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Göztepe'nin gollerini 24. dakikada Juan Santos, 82. dakikada penaltıdan Jeferson ve 89. dakikada Bokele kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 45+1. dakikada Mortadha Ben Ouanes, 52. dakikada Benedyczak ve 76. dakikada kendi kalesine Filip Krastev'den geldi.
İstanbul ekibinin 69. dakikada bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
GOL ANLARI VE GERİ DÖNÜŞLER
24. Dakika: Göztepe 1-0 Kasımpaşa
45+1. Dakika: Göztepe 1-1 Kasımpaşa
52. Dakika: Göztepe 1-2 Kasımpaşa
69. Dakika: Göztepe 1-3 Kasımpaşa
82. Dakika: Göztepe 2-3 Kasımpaşa
89. Dakika: Göztepe 3-3 Kasımpaşa
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu.
Bu skorun ardından üst üste 2. kez puan kaybı yaşayan Göztepe, 47 puanla 6. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 28 puanla 13. basamakta yer buldu.
Kasımpaşa, gelecek hafta Alanyaspor'u ağırlayacak. Göztepe ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU
13 - Kasımpaşa: 28 puan
14 - Antalyaspor: 28 puan
15 - Gençlerbirliği: 25 puan
16 - Kayserispor: 23 puan
17 - Eyüpspor: 22 puan (1 maçı eksik)
18 - Karagümrük: 20 puan