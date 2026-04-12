Süper Lig'de geri dönüşlerin maçı. Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi, düşme hattı karıştı

12.04.2026 19:04

Anadolu Ajansı

Kasımpaşalı Kerem Demirbay ile Göztepeli Efkan Bekiroğlu'nun mücadelesi.

Selim Başeğmezer

Kasımpaşa ile Göztepe, Süper Lig'in 29. haftasında 6 golün atıldığı maçta yenişemedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

 

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

 

Göztepe'nin gollerini 24. dakikada Juan Santos, 82. dakikada penaltıdan Jeferson ve 89. dakikada Bokele kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 45+1. dakikada Mortadha Ben Ouanes, 52. dakikada Benedyczak ve 76. dakikada kendi kalesine Filip Krastev'den geldi.

 

İstanbul ekibinin 69. dakikada bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

 

Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

 

GOL ANLARI VE GERİ DÖNÜŞLER

 

24. Dakika: Göztepe 1-0 Kasımpaşa

45+1. Dakika: Göztepe 1-1 Kasımpaşa

52. Dakika: Göztepe 1-2 Kasımpaşa

69. Dakika: Göztepe 1-3 Kasımpaşa

82. Dakika: Göztepe 2-3 Kasımpaşa

89. Dakika: Göztepe 3-3 Kasımpaşa

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu.

Bu skorun ardından üst üste 2. kez puan kaybı yaşayan Göztepe, 47 puanla 6. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 28 puanla 13. basamakta yer buldu.

 

Kasımpaşa, gelecek hafta Alanyaspor'u ağırlayacak. Göztepe ise Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

 

DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

 

13 - Kasımpaşa: 28 puan

14 - Antalyaspor: 28 puan

15 - Gençlerbirliği: 25 puan

16 - Kayserispor: 23 puan

17 - Eyüpspor: 22 puan (1 maçı eksik)

18 - Karagümrük: 20 puan

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram