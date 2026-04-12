Süper Lig'de geri dönüşlerin maçı. Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi, düşme hattı karıştı

Trendyol Süper Lig 'in 29. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Göztepe'nin gollerini 24. dakikada Juan Santos, 82. dakikada penaltıdan Jeferson ve 89. dakikada Bokele kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 45+1. dakikada Mortadha Ben Ouanes, 52. dakikada Benedyczak ve 76. dakikada kendi kalesine Filip Krastev'den geldi.

İstanbul ekibinin 69. dakikada bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

GOL ANLARI VE GERİ DÖNÜŞLER

24. Dakika: Göztepe 1-0 Kasımpaşa

45+1. Dakika: Göztepe 1-1 Kasımpaşa

52. Dakika: Göztepe 1-2 Kasımpaşa

69. Dakika: Göztepe 1-3 Kasımpaşa

82. Dakika: Göztepe 2-3 Kasımpaşa

89. Dakika: Göztepe 3-3 Kasımpaşa