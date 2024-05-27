Süper Lig'de gol kralı kim oldu?

Süper Lig'de gol kralı belli oldu. Sarı-kırmızılı takımlı takımın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ligde forma giydiği 34 maçta 25 kez ağları havalandırarak sezonun en skorer futbolcusu oldu.



Galatasaray, 66. sezonu tamamlanan ligde 18 kezle en fazla gol kralı çıkaran takım ünvanını sürdürdü.



Süper Lig'de Fenerbahçe 16, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor ise dörder kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.



Bunun yanı sıra Samsunspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü üçer, Adanaspor ve Kayserispor ikişer, Ankara Demirspor, Göztepe, Altay, Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Kasımpaşa da birer kez gol kralı çıkardı.



Lig tarihinde 19 farklı takımdan 33'ü Türk, 15'i yabancı olmak üzere toplam 48 futbolcu "gol kralı" ünvanını kazandı.

