Süper Lig'de gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı yarışında son durum

Bu sezon ligde 20 kez rakip ağları sarsan Osimhen, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. İşte, 2024-25 sezonu Süper Lig'de gol krallığı yarışında son gelişmeler...



SÜPER LİG GOL KRALLIĞI YARIŞI



Süper Lig'de 23 maçta 20 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, ligin en golcü futbolcusu konumuna yer alıyor.



Nijeryalı yıldızı, 19 golle RAMS Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek ve 17 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.



Fenerbahçe'nin oyuncusu Youssef En Nesyri 16 golle 4. sırada yer alıyor.



Çaykur Rizespor'un golcüsü Ali Sowe de 14 golle listede 5. sırada kendine yer buluyor.



Süper Lig gol krallığı yarışındaki diğer isimler ve gol sayıları ise şöyle;



6. Mame Thiam (Eyüpspor) | 13 gol



7. Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 12 gol



8. Ciro Immobile (Beşiktaş) | 11 gol



9. Romulo (Göztepe) | 11 gol

