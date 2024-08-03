NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de gol kralıydı: Sörloth İspanyol devi yolunda

Bir dönem Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen ve gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth'un Atletico Madrid'e transfer olduğu öne sürüldü. Sağlık kontrolünden sonra imza atacak olan Norveçli golcünün, Hong Kong kampına katılacağı kaydedildi. İspanyol ekibin bu transfer için 38 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.

Süper Lig'de gol kralıydı: Sörloth İspanyol devi yolunda

Villarreal forması giyen ve geçtiğimiz sezon kaydettiği 26 golle dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth bir başka La Liga takımına transfer oluyor.

Marca'nın haberine göre, Norveçli golcünün transferinde Atletico Madrid'in Villarreal ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Anlaşmanın bonuslarla birlikte 38 milyon euroya tamamlandığı ve Sörloth'un bugün sağlık kontrollerinden geçerek Hong Kong'da yapılacak kampın kadrosuna dahil edileceği belirtildi.

Atletico Madrid, Robin Le Normand'ın ardından Sörloth'u da renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Villarreal ile 41 resmi maça çıkan 28 yaşındaki forvet, bu mücadelelerde 26 gol atıp, 6 asistlik performans sergiledi.

GOL KRALI OLMUŞTU

Sörloth, 2019-2020 sezonunda formasıyla 24 gol kaydedip gol kralı olmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...