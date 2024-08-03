Süper Lig'de gol kralıydı: Sörloth İspanyol devi yolunda

Villarreal forması giyen ve geçtiğimiz sezon kaydettiği 26 golle dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth bir başka La Liga takımına transfer oluyor.

Marca'nın haberine göre, Norveçli golcünün transferinde Atletico Madrid'in Villarreal ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Anlaşmanın bonuslarla birlikte 38 milyon euroya tamamlandığı ve Sörloth'un bugün sağlık kontrollerinden geçerek Hong Kong'da yapılacak kampın kadrosuna dahil edileceği belirtildi.

Atletico Madrid, Robin Le Normand'ın ardından Sörloth'u da renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Villarreal ile 41 resmi maça çıkan 28 yaşındaki forvet, bu mücadelelerde 26 gol atıp, 6 asistlik performans sergiledi.

GOL KRALI OLMUŞTU

Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla 24 gol kaydedip gol kralı olmuştu.