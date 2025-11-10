Süper Lig'de gol krallığı yarışı: Zirvede sürpriz isimler

Süper ligin zirvesinde puan farkı eridi. Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenildiği 12. haftada Fenerbahçe Kayserispor'u yendi.

Fenerbahçe 4-2'lik galibiyetle ligdeki serisini 4 maça çıkardı.

Sarı lacivertliler son 2 hafta içinde ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını önce 6'dan 4'e, sonra da 4'ten 1'e indirdi.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste iki lig maçını da gol sevinci yaşayamadan tamamladı.

Beşiktaş'ın golcüsü Abraham 3-1'lik Antalyaspor galibiyetinde kilidi açan isimdi.



Trabzonspor sahasında Alanyaspor'la 1-1 beraber kaldı. Tek gol Onuachu'dan geldi. Bu golle Onuachu zirveye yerleşti.

GOL KRALLIĞINDA SON DURUM



Paul Onuachu (Trabzonspor)

8 gol

Eldor Shomurodov (Başakşehir)

8 gol

Mauro Icardi (Galatasaray)

6 gol

Umut Nayir (Konyaspor)

6 gol

Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe)

6 gol

Anderson Talisca (Fenerbahçe)

5 gol

Carlo Holse (Samsunspor)

5 gol

Felipe Augusto (Trabzonspor)

5 gol

German Onukgha (Kayserispor)

5 gol

Juan (Göztepe)

5 gol

Rafa Silva (Beşiktaş)

5 gol

Tammy Abraham (Beşiktaş)

5 gol