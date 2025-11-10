Süper Lig'de gol krallığı yarışı: Zirvede sürpriz isimler

10.11.2025 14:16

Süper Lig'de 12. haftanın tamamlanmasının ardından gol krallığı listesi de yeniden şekillendi. İşte ayrıntılar ve golcülerin yarışı...

Süper ligin zirvesinde puan farkı eridi. Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenildiği 12. haftada Fenerbahçe Kayserispor'u yendi.

 

Fenerbahçe 4-2'lik galibiyetle ligdeki serisini 4 maça çıkardı.

 

Sarı lacivertliler son 2 hafta içinde ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını önce 6'dan 4'e, sonra da 4'ten 1'e indirdi.

 

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste iki lig maçını da gol sevinci yaşayamadan tamamladı.

 

Beşiktaş'ın golcüsü Abraham 3-1'lik Antalyaspor galibiyetinde kilidi açan isimdi.
 

Trabzonspor sahasında Alanyaspor'la 1-1 beraber kaldı. Tek gol Onuachu'dan geldi. Bu golle Onuachu zirveye yerleşti.

 

GOL KRALLIĞINDA SON DURUM
 

Paul Onuachu (Trabzonspor)

 

8 gol

 

Eldor Shomurodov (Başakşehir)

 

8 gol

 

Mauro Icardi (Galatasaray)

 

6 gol

 

Umut Nayir (Konyaspor)

 

6 gol

 

Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe)

 

6 gol

 

Anderson Talisca (Fenerbahçe)

 

5 gol

 

Carlo Holse (Samsunspor)

 

5 gol

 

Felipe Augusto (Trabzonspor)

 

5 gol

 

German Onukgha (Kayserispor)

 

5 gol

 

Juan (Göztepe)

 

5 gol

 

Rafa Silva (Beşiktaş)

 

5 gol

 

Tammy Abraham (Beşiktaş)

 

5 gol

