Süper Lig'de gol krallığı yarışı: Zirvede sürpriz isimler
10.11.2025 14:16
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de 12. haftanın tamamlanmasının ardından gol krallığı listesi de yeniden şekillendi. İşte ayrıntılar ve golcülerin yarışı...
Süper ligin zirvesinde puan farkı eridi. Galatasaray'ın Kocaelispor'a yenildiği 12. haftada Fenerbahçe Kayserispor'u yendi.
Fenerbahçe 4-2'lik galibiyetle ligdeki serisini 4 maça çıkardı.
Sarı lacivertliler son 2 hafta içinde ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını önce 6'dan 4'e, sonra da 4'ten 1'e indirdi.
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste iki lig maçını da gol sevinci yaşayamadan tamamladı.
Beşiktaş'ın golcüsü Abraham 3-1'lik Antalyaspor galibiyetinde kilidi açan isimdi.
Trabzonspor sahasında Alanyaspor'la 1-1 beraber kaldı. Tek gol Onuachu'dan geldi. Bu golle Onuachu zirveye yerleşti.
GOL KRALLIĞINDA SON DURUM
Paul Onuachu (Trabzonspor)
8 gol
Eldor Shomurodov (Başakşehir)
8 gol
Mauro Icardi (Galatasaray)
6 gol
Umut Nayir (Konyaspor)
6 gol
Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe)
6 gol
Anderson Talisca (Fenerbahçe)
5 gol
Carlo Holse (Samsunspor)
5 gol
Felipe Augusto (Trabzonspor)
5 gol
German Onukgha (Kayserispor)
5 gol
Juan (Göztepe)
5 gol
Rafa Silva (Beşiktaş)
5 gol
Tammy Abraham (Beşiktaş)
5 gol