Süper Lig'de gol raporu: 12 haftada 304 kez top ağlarla buluştu

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynanan 12 haftada toplam 304, Trendyol 1. Lig'in geride kalan 12 haftasında ise toplam 305 gol atıldı. Süper Lig'in 7. haftası 36 golle, 1. Lig'in 10. haftası da 33 golle en çok skor üretilen bölümler oldu.



Süper Lig'in ilk 12 haftasında en farklı galibiyetleri; 3. haftada Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe ile 5. haftada yine Çaykur Rizesyor'u aynı skorla geçen Galatasaray elde etti.



Ligin 4. haftasındaki RAMS Başakşehir-Antalyaspor (5-2) ile 7. haftasındaki Samsunspor-Göztepe (4-3) müsabakaları, geride kalan bölümün en çok gol atılan maçları olarak kayıtlara geçti.



Bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında 16, ikinci haftasında 33, üçüncü haftasında 31, dördüncü haftasında 24, beşinci haftasında 23, altıncı haftasında 14, yedinci haftasında 36, sekizinci haftasında 22, dokuzuncu haftasında 24, onuncu haftasında 29, on birinci haftasında 24 ve on ikinci haftasında ise 28 gol kaydedildi. Sezonun ilk 12 haftasında atılan toplam gol sayısı 304'e ulaştı.



Trendyol Süper Lig'in 7. haftası 36 gol ile en çok skor üretilen, rakip filelerin 14 kez havalandırıldığı 6. hafta ise futbolseverlerin en az gol izlediği bölüm olarak dikkati çekti.

