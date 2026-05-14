Süper Lig'de görev alacak isimler açıklandı. İki kadın hakem düdük çalacak
14.05.2026 13:56
Son Güncelleme: 14.05.2026 14:35
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
34. haftada iki kadın hakem Asen Albayrak ve Melek Dakan'a görev verildi.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Yarın:
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Asen Albayrak
16 Mayıs Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay
20.00 Samsunspor-Göztepe: Ümit Öztürk
17 Mayıs Pazar:
17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Melek Dakan
20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: Halil Umut Meler
20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
