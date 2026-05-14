Süper Lig'de görev alacak isimler açıklandı. İki kadın hakem düdük çalacak

14.05.2026 13:56

Son Güncelleme: 14.05.2026 14:35

IHA

Asen Albayrak.

Batuhan Durmuş
Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

 

34. haftada iki kadın hakem Asen Albayrak ve  Melek Dakan'a görev verildi.


HAFTANIN HAKEMLERİ

Yarın:

 

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Asen Albayrak

 

16 Mayıs Cumartesi:

 

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Aksu

 

20.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ömer Faruk Turtay

 

20.00 Samsunspor-Göztepe: Ümit Öztürk

 

17 Mayıs Pazar:

 

17.00 Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Melek Dakan

 

20.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

 

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Adnan Deniz Kayatepe

 

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor: Halil Umut Meler

 

20.00 Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Haftanın hakemleri.