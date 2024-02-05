Süper Lig'de görünüm: Puan durumu ve 25. hafta programı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı. 24. haftanın tamamlanmasıyla ortaya çıkan puan durumu ve 25. hafta maç programı da belli oldu.



Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişata son verdi.

Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor ise Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.



Fenerbahçe, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenerek Galatasaray'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.



SÜPER LİG'DE 24. HAFTA SONUÇLARI



MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: 0-0



Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1



Yılport Samsunspor-Galatasaray: 0-2



Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0



RAMS Başakşehir-İstanbulspor: 2-0



Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: 1-1



Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2



Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-1



Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1



Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0



,SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

