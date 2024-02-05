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Süper Lig'de görünüm: Puan durumu ve 25. hafta programı

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta yapılan üç maçla tamamlandı. Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0, Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1, Pendikspor da Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de görünüm: Puan durumu ve 25. hafta programı

Trendyol 'in 24. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı. 24. haftanın tamamlanmasıyla ortaya çıkan puan durumu ve 25. hafta maç programı da belli oldu.

Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişata son verdi. 

Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor ise Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenerek 'ın önünde averajla liderliğini sürdürdü.

SÜPER LİG'DE 24. HAFTA SONUÇLARI

MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Yılport Samsunspor-Galatasaray: 0-2

Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: 0-0

RAMS Başakşehir-İstanbulspor: 2-0

Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-1

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0

,SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Süper Lig'de görünüm: Puan durumu ve 25. hafta programı - 1

SÜPER LİG'DE 25. HAFTA PROGRAMI

9 Şubat Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

10 Şubat Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş (RHG Enertürk Enerji)

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