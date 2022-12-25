Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 16. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı.



Haftanın kapanış maçında konuk ettiği rakibini 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, puanını 30'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.



Ligde günün diğer maçında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından bir puanla döndü.



Haftaya lider giren Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle 29 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.



SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2



HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3



Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor: 1-1



Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-2



Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0



Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1



Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1



Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 2-2



Galatasaray-İstanbulspor: 2-1



PUAN DURUMU



Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



16. HAFTA PROGRAMI



Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:



27 Aralık Salı



17.00 MKE Ankaragücü-Hangi Kredi Ümraniyespor (Eryaman)



17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)



28 Aralık Çarşamba



17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)



17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)



29 Aralık Perşembe



17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)



17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak)



20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

