Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 19. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası yapılan 3 maçla sona erdi.



Ligde haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, İstanbulspor-Gaziantep FK ve Corendon Alanyaspor-Trabzonspor müsabakaları yapıldı.



Saat 17.00'de başlayan ve iki zirve takipçisinin karşılaştığı müsabakada Medipol Başakşehir, Adana temsilcisini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla üçüncü sıradaki yerini koruyan turuncu-lacivertliler, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.



Saat 20.00'de başlayan diğer mücadelelerde Alanyaspor, Trabzonspor'u 5-0'lık farklı bir skorla yendi. İstanbulspor ise Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı.



LİDER GALATASARAY DERBİYİ KAZANDI, PUAN FARKINI AÇTI



Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu.



Haftaya 36 puanla sarı-lacivertlilerin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılar, Kadıköy'den 3-0'lık galibiyetle döndü. Okan Buruk'un öğrencileri, puanını 39'a çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti.



Ligde son 8 maçında yenilmeyen ve son 7 mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar, önemli bir çıkış yakaladı.



SONUÇLAR



Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0



Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1



VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3



MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1



Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1



Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3



Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1



İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1



Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0



PUAN DURUMU



GELECEK HAFTANIN PROGRAMI



Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:



13 Ocak Cuma



17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)



20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)



14 Ocak Cumartesi



13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)



16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)



16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



15 Ocak Pazar



13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

