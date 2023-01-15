Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 20. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve sezonun ilk yarısının son haftası, 3 karşılaşmayla tamamlandı.



Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, İstanbulspor da konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.



Süper Lig'de son 8 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, topladığı 42 puanla sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider bitirdi.



Fenerbahçe ilk devreyi 38 puanla ikinci, Medipol Başakşehir 34 puanla üçüncü, Adana Demirspor ise 33 puanla dördüncü sırada tamamladı.



SONUÇLAR



Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 4-1



Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 4-0



Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: 2-2



Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 3-1



Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: 1-2



Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-0



HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-2



Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2



Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-2



PUAN DURUMU



Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



20. HAFTA PROGRAMI



Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:



20 Ocak Cuma



20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)



21 Ocak Cumartesi



16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)



22 Ocak Pazar



13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)



16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)



16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)



19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



23 Ocak Pazartesi



20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)

