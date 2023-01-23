Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 21. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta, yapılan 2 maçla sona erdi.



Ligde haftanın kapanış gününde HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe ve Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü maçları yapıldı.



Zirve takipçisi Fenerbahçe, Ümraniyespor'u son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında ise MKE Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi.



LİDER GALATASARAY SERİ GALİBİYETLERLE YOLUNA DEVAM EDİYOR



Lider Galatasaray, 20. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.



Haftaya 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek puanını 45'e çıkardı.



Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 10 karşılaşmada sırasıyla 1 beraberlik ve üst üste 9 galibiyet elde etti. "Cimbom", çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı son 3 müsabakayı kazandı.



Resmi maçlarda son 12, Süper Lig'de ise son 9 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Galatasaray, bu süreçte 31 kez ağları havalandırırken kalesinde 7 gol gördü.



BEŞİKTAŞ, ŞENOL GÜNEŞ İLE ÇIKIŞTA



Beşiktaş, ikinci kez takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 5 maçını kaybetmedi.



Ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenilmelerinin ardından yolların ayrıldığı Valerien Ismael'in yerine göreve başlayan Güneş, siyah-beyazlıların başında 7. lig maçına çıktı.



Şenol Güneş yönetimindeki ilk 3 maçında sırasıyla galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşayan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.



TRABZONSPOR'UN İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Ligin 20. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 35 müsabakaya çıkardı.



Süper Lig'de son iç saha mağlubiyetini 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a karşı yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 35 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 12 beraberlik aldı.



SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:



Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: 1-1



Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-3



Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1



Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 1-2



Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2



Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 0-2



Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0



Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-1



HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: 1-2



PUAN DURUMU



Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



21. HAFTA PROGRAMI



Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:



27 Ocak Cuma



20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)



28 Ocak Cumartesi



13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)



16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)



16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)



29 Ocak Pazar



13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)