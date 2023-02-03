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Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 23. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçları tamamlandı. Lider Galatasaray, Ümraniyespor'u 3-2 yenerek ligde üst üste 11. galibiyetini aldı. Zirve yarışındaki Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş ise haftayı puan kaybıyla tamamladı.

Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 23. hafta programı

Spor Toto 'de 22. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış maçlarında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, İstanbulspor iki haftalık aranın ardından Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yendi.

Fenerbahçe ise Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Lider Galatasaray, kazanma serisini HangiKredi Ümraniyespor karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip iki kez geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı.

Bu sonuçların ardından Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

SONUÇLAR

Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 1-1

Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: 5-1

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 4-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2

Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: 0-1

Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-0

Adana Demirspor-Fenerbahçe: 1-1



Süper Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 23. hafta programı - 1

23. HAFTANIN PROGRAMI

4 Şubat Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

5 Şubat Pazar

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

6 Şubat Pazartesi

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)

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