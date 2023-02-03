Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 23. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta sona erdi.



Haftanın kapanış maçlarında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, İstanbulspor iki haftalık aranın ardından Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yendi.



Fenerbahçe ise Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.



Lider Galatasaray, kazanma serisini HangiKredi Ümraniyespor karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip iki kez geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı.



Bu sonuçların ardından Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.



SONUÇLAR



Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-3



VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 1-1



Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: 5-1



Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 4-1



Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0



Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2



Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: 0-1



Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-0



Adana Demirspor-Fenerbahçe: 1-1



PUAN DURUMU



Süper Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



23. HAFTANIN PROGRAMI



4 Şubat Cumartesi



13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)



16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)



5 Şubat Pazar



13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)



19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)



6 Şubat Pazartesi



17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)



20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)