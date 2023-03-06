Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 25. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.
Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü.
Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi.
SONUÇLAR
Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 4-3
Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2
Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2
Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
25. HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:
10 Mart Cuma
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)
11 Mart Cumartesi
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
12 Mart Pazar
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)