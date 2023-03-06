Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 25. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.



Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.



Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü.



Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi.



SONUÇLAR



Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-0



VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 4-3



Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2



Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2



Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor: 0-0



Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-1



Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1



PUAN DURUMU



Süper Lig'de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



25. HAFTANIN PROGRAMI



Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:



10 Mart Cuma



20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)



11 Mart Cumartesi



16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)



19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)



12 Mart Pazar



13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)



16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)



19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)



13 Mart Pazartesi



20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

