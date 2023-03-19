Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 27. hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yapılan 3 maçla sona erdi.



Ligde 26. haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir, Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçları yapıldı.



Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı.



Günün son maçında ise Fenerbahçe, 1-0 geri düştüğü müsabakada Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.



Süper Lig'de haftanın kapanmasıyla oluşan puan durumunda 60 puanlı Galatasaray ilk sırada yer aldı. İkinci Fenerbahçe 54, üçüncü Beşiktaş ise 49 puanla zirve takibini sürdürdü.



GALATASARAY'IN SERİSİ SON BULDU



Lider Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisi Arabam.com Konyaspor maçıyla bitti.



Ligde son yenilgisini 11. haftada 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 14 maçı kazandı. Lig tarihinde üst üste en fazla kazanma rekorunu kıran Galatasaray, 15. galibiyet için çıktığı Konyaspor mücadelesinden istediğini alamadı.



Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde giren "Cimbom" hem seriyi hem de puan farkını koruyamadı.



FENERBAHÇE PUAN FARKINI AZALTTI



Fenerbahçe, bir maç az yaptığı rakibi Galatasaray ile arasında puan farkını 6'ya indirdi.



Haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.



Haftaya bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde giren Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların Konyaspor mağlubiyeti sonrası hata yapmadı ve farkı 6'ya düşürdü.



VALENCIA DURDURULAMIYOR



Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, ligdeki gol sayısını 25'e yükseltti.



Alanyaspor karşılaşmasına kadar sarı-lacivertli formayla 20 Süper Lig maçına çıkan Valencia, kaydettiği 23 golle de gol krallığı yarışında açık ara önde bulunuyordu.



Akdeniz temsilcisi karşısında 2 kez fileleri havalandıran Valencia, gol sayısını 25'e çıkardı.



BEŞİKTAŞ'IN ÇIKIŞI SÜRÜYOR



Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yakaladığı çıkışı 26. haftada da sürdürdü.



Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen yaklaşık 1 aylık aradan iyi dönen siyah-beyazlılar, ligde üst üste 3 maçını kazandı.



Ligin 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1, 25. haftasında ise Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Beşiktaş, 26. haftada ise İstanbulspor'u 3-1'lik skorla geçti. Siyah-beyazlılar, haftayı 49 puanla 3. sırada tamamladı.



SONUÇLAR



Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilmesi nedeniyle Trabzonspor ve Yukatel Kayserispor, haftayı maç yapmadan kapattı. İki ekip de 3-0 hükmen galip ilan edildi. Bitexen Giresunspor ise haftayı bay geçti.



Yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Arabam.com Konyaspor-Galatasaray: 2-1



Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1



Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0



Beşiktaş-İstanbulspor: 3-1



Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 2-0



VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 2-2



Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-3



PUAN DURUMU

Ligde sona eren 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: