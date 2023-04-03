Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 28. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.



Ligde 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı.



LİDER GALATASARAY PUAN FARKINI AÇTI



Lider Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo’nun golleriyle 2-0 yenerek puanını 63’e yükseltti.



Haftaya 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yenmesiyle zirvedeki farkı 9 puana çıkardı.



DERBİDE BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE KAZANDI



Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar, deplasmanda 10 kişiyle kazandı.



Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde kapatsa da siyah-beyazlı ekip, 10 kişi kaldıktan sonra bulduğu gollerle sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.



Beşiktaş bu sonuçla, bir sıra üstündeki sarı-lacivertli takımla arasındaki puan farkını da 2’ye indirdi.



SONUÇLAR



Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 1-0



Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-4



Galatasaray-Adana Demirspor: 2-0



HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor: 2-2



Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor: 2-2



Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-4



İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1



Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.



PUAN DURUMU



Ligde sona eren 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



28. HAFTANIN PROGRAMI



7 Nisan Cuma



20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



8 Nisan Cumartesi



16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)



20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)



9 Nisan Pazar



16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)



20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)



10 Nisan Pazartesi



16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)



20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)



Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.