Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 29. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.



Ligde 28. haftanın kapanışında Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçları yapıldı.



Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada takipçisi Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 57'ye yükseltti.



Günün diğer maçında ise Yukatel Kayserispor, konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1'le geçti.



SONUÇLAR



Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1



MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 3-2



Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-0



Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-1



Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: 3-1



Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-1



VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2



PUAN DURUMU



Ligde sona eren 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



29. HAFTANIN PROGRAMI



14 Nisan Cuma



20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)



15 Nisan Cumartesi



16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)



20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)



16 Nisan Pazar



16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)



20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)



Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken VavaCars Fatih Karagümrük, 29. haftayı hükmen kazanarak geçecek. HangiKredi Ümraniyespor da haftayı bay geçen ekip olacak.