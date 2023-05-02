Süper Lig'de görünüm: Sonuçlar, puan durumu, 33. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.



Küme düşme hattını yakından ilgilendiren haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.



Haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş karşısında da puan kaybı yaşayan Galatasaray liderliğini sürdürdü.



Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe ise eksik kalmasına rağmen Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.



SONUÇLAR



Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0



VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1



Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: 2-1



Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3



MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 0-0



Beşiktaş-Galatasaray: 3-1



İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: 1-0

PUAN DURUMU