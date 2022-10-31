Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 13. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.



Ligde haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir ise Bitexen Giresunspor'u konuk etti.



Antalya temsilcisi, Sivas deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Başakşehir, Karadeniz ekibini 3-1 yendi.



Trabzonspor'un maç yapmadan geçirdiği hafta, söz konusu mücadelelerle tamamlandı.



FENERBAHÇE LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU



Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde haftaya lider giren Fenerbahçe, İstanbulspor engelini 5 golle aştı.



Bu sezon hücumdaki etkinliğiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, İstanbulspor galibiyetiyle 11 maç sonunda puanını 26'ya, attığı gol sayısını da 34'e çıkardı.



Fenerbahçe, atılan gol bakımından en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 9 farkla önünde bulunuyor.



BEŞİKTAŞ, ŞENOL GÜNEŞ İLE FARKLI KAZANDI



Hafta arasında teknik direktör değişikliğine gidilen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı galibiyet elde etti.



Ligde son 6 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşanmasının ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığı siyah-beyazlılar, daha önce şampiyonluklar yaşadığı Şenol Güneş'e emanet edildi.



Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın idaresinde çıktığı ilk lig maçında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.



GALATASARAY DERBİ ÖNCESİ MORAL BULDU



Süper Lig'de 12. hafta öncesinde üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek 3 puan hasretini sonlandırdı.



Ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, hem zirve yarışında yara almadı hem de derbi öncesinde moral buldu.



SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: 0-2



Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1



Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: 2-0



MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: 4-1



Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: 2-2



Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: 5-2



İstanbulspor-Fenerbahçe: 2-5



Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-2



Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: 3-1



PUAN DURUMU



Sona eren 12. haftanın ardından ligde puan durumu şöyle oluştu:



13. HAFTA PROGRAMI



Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisine de sahne olacak 13. hafta, 4 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.



Ligde gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:



4 Kasım Cuma



20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)



20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)



5 Kasım Cumartesi



14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)



20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)



6 Kasım Pazar



14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)



17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)



20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)



7 Kasım Pazartesi



20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)



20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

