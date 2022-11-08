Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 14 hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta, yapılan 2 maçla sona erdi.



Ligde haftanın kapanış gününde lider Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.



Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadele ise 3-3 sona erdi.



FENERBAHÇE LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU



Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde haftaya lider giren Fenerbahçe, tek gollü Sivasspor galibiyetiyle liderliğini sürdürdü.



Sarı-lacivertliler, Sivasspor galibiyetiyle 12 maç sonunda puanını 29'a, attığı gol sayısını da 35'e çıkardı.



Fenerbahçe, atılan gol bakımından en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 9 farkla önünde bulunuyor.



Ligde 24 puanlı iki takımdan Medipol Başakşehir ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada yer aldı.



DERBİNİN GALİBİ GALATASARAY



Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren derbi maçı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.



Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin golleriyle sahadan galip ayrıldı.



SONUÇLAR



Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: 3-1



Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 1-1



Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: 3-2



Galatasaray-Beşiktaş: 2-1



Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: 1-2



Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-2



Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor: 2-2



Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-0



Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 3-3



PUAN DURUMU



Sona eren 13. haftanın ardından ligde puan durumu şöyle oluştu:



14. HAFTA PROGRAMI



Süper Lig'de 14. hafta, 11 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.



Ligde gelecek haftanın müsabaka programı şöyle:



11 Kasım Cuma



20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Alanya Oba)



20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)



12 Kasım Cumartesi



14.30 Demir Grup Sivasspor-Hangi Kredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül)



17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker)



20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)



13 Kasım Pazar



14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)



17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)