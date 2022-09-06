Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 6. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları tamamlandı.



Haftanın son maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.



Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 13'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.



Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 4'nü konuk takımlar, 3'ünü ev sahibi ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



Toplam 18 gol atılırken, sadece bir müsabakada takımlar fileleri havalandırmayı başaramadı.



SONUÇLAR



Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Hangi Kredi Ümraniyespor-Trabzonspor: 0-1



Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0



Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 2-0



Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 2-0



Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: 0-1



Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-1



Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-2



MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 2-3



Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1



PUAN DURUMU



6. HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:



9 Eylül Cuma



20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)



10 Eylül Cumartesi



17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)



20.00 Gaziantep FK-Hangi Kredi Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)



11 Eylül Pazar



17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)



20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)



12 Eylül Pazartesi



19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)



21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)