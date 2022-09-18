Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, 8. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 7. haftası bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.



Ligde haftanın kapanış gününde saat 17.00 seansında Trabzonspor-Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçları oynandı. Saat 20.00 seansında ise MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşılaştı.



Trabzonspor, ilk 10 dakikada 2-0 geri düştüğü müsabakayı uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 kazandı. Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi ise golsüz eşitlikle sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, namağlup ve gol yemeden yoluna devam ediyor.



Fenerbahçe, taraftarı önünde Alanyaspor'u 5-0'lık net bir skorla mağlup etti. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, puanını 13'e çıkararak zirve takibini sürdürdü.



MKE Ankaragücü ise Sivas temsilcisini 2-1'lik skorla geçti. Başkent ekibi, bu sezonki ilk galibiyetini elde ederken, kırmızı-beyazlılar bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamadı.



İLKLERİ YAŞAYAN KONYASPOR, LİDERLİĞİ KAPTIRDI



Ligin 7. haftasına lider giren Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Galatasaray'a yenildi.



Bu sezon ilk yenilgisini deplasmanda sarı-kırmızılı ekip karşısında yaşayan yeşil-beyazlılar, ilk kez de kalesinde gol gördü.



Konya temsilcisi, Galatasaray mağlubiyetinin ardından liderlik koltuğunu kaybetti.



ADANA DEMİRSPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA



Adana Demirspor, haftayı averajla lider tamamladı.



Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor'u yenen Adana Demirspor, puanlarını 16'ya çıkardı.



İki takımdan averajı daha iyi olan Adana temsilcisi ilk sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ikinci sıraya yerleşti.



Bir maçı eksik Medipol Başakşehir ise 14 puanla üçüncü sırada yer buldu.



SONUÇLAR



Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: 2-1



Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 0-4



HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: 1-2



Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: 0-3



İstanbulspor-Beşiktaş: 2-2



Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2



Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0



MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 2-1



Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 5-0



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU



Süper Lig'de sona eren 7. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



8. HAFTA PROGRAMI



Milli maç arası nedeniyle Süper Lig'de gelecek hafta sonu maç yapılmayacak. Lig 12 gün aranın ardından heyecan, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 8. hafta maçlarıyla sürecek. Milli maç dönüşü 2 Ekim'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak.



Ligde 8. haftanın maç programı şöyle:



1 Ekim Cumartesi:



14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)



17.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)



17.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)



2 Ekim Pazar:



14.30 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)



14.30 Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor (Alanya Oba)



17.00 Arabam.com Konyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)



20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)



3 Ekim Pazartesi:



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)