Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Ligde 34. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı. Haftayı 3 puanla kapatan lider Trabzonspor, kalan 4 haftada 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. İzmir temsilcisi Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 23:03

Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Spor Toto 'de 34. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Ligde 34. haftanın kapanış gününde Beşiktaş, Kasımpaşa'yı, Demir Grup Sivasspor ise Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlı ekip, son haftaların formda rakibi karşısında sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Sivasspor ise Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ligde 4 maçlık kazanamama serisini Adana Demirspor'u 3-1 yenerek sonlandıran lider Trabzonspor, puanını 76'ya çıkardı. Bordo-mavili ekip, kalan 4 maçta 1 puan alması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ciddi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Kötü bir sezon geçiren Galatasaray, ligde kalma mücadelesi veren Altay'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haftayı Gaziantep FK deplasmanından 1 puan alarak kapatan Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu.

Fenerbahçe'ye mağlup olan Çaykur Rizespor ile Galatasaray'a yenilen Altay, 30'ar puanda kaldı ve ligde kalma ümitlerini zora soktu.

TOPLU SONUÇLAR

Süper Lig'de 34. haftada yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-6

Gaziantep FK-Göztepe: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor: 2-1

Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-3

Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 3-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3

Altay-Galatasaray: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 0-3

PUAN DURUMU

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın programı şöyle:

29 Nisan Cuma

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)

30 Nisan Cumartesi

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

1 Mayıs Pazar

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

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