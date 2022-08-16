Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Haberler - Anadolu Ajansı 16.08.2022 - 00:15 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 00:16
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.
Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı alırken, Galatasaray bu sezon taraftarıyla ilk buluştuğu maçta Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi.
Beşiktaş ise 3-0 öne geçtiği maçta Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçların sona ermesinin ardından 6'şar puanı bulunan iki ekipten Adana Demirspor averajla haftayı lider tamamlarken, Trabzonspor ikinci basamakta yer aldı.
HAFTANIN SONUÇLARI
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 1-0
Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 0-1
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0
HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 1-0
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 3-3
Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-6
PUAN DURUMU
3. HAFTANIN PROGRAMI
19 Ağustos Cuma
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Stadı henüz açıklanmadı)
20 Ağustos Cumartesi
19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)
19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Yeni Hatay)
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21 Ağustos Pazar
19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)
22 Ağustos Pazartesi
19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)
19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)