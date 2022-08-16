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Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta maçları sonunda 6'şar puanı bulunan iki takımdan Adana Demirspor averajla haftayı lider tamamlarken, Trabzonspor ikinci sırada yer aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.08.2022 - 00:15 | Son Güncelleme : 16.08.2022 - 00:16

Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Spor Toto 'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı alırken, Galatasaray bu sezon taraftarıyla ilk buluştuğu maçta Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi.

Beşiktaş ise 3-0 öne geçtiği maçta Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçların sona ermesinin ardından 6'şar puanı bulunan iki ekipten Adana Demirspor averajla haftayı lider tamamlarken, Trabzonspor ikinci basamakta yer aldı.

HAFTANIN SONUÇLARI

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 1-0

Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 0-1

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0

HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 1-0

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 3-3

Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-6

PUAN DURUMU

3. HAFTANIN PROGRAMI

19 Ağustos Cuma

21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Stadı henüz açıklanmadı)

20 Ağustos Cumartesi

19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Yeni Hatay)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21 Ağustos Pazar

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

22 Ağustos Pazartesi

19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)

19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

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