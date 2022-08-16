Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.



Haftanın son maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.



Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanı alırken, Galatasaray bu sezon taraftarıyla ilk buluştuğu maçta Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi.



Beşiktaş ise 3-0 öne geçtiği maçta Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.



Maçların sona ermesinin ardından 6'şar puanı bulunan iki ekipten Adana Demirspor averajla haftayı lider tamamlarken, Trabzonspor ikinci basamakta yer aldı.



HAFTANIN SONUÇLARI



Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-0



Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 1-0



Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 0-1



Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-0



HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1



Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 1-0



Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 3-3



Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0



Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-6



PUAN DURUMU

3. HAFTANIN PROGRAMI



19 Ağustos Cuma



21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray (Stadı henüz açıklanmadı)



20 Ağustos Cumartesi



19.15 Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)



19.15 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Yeni Hatay)



21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)



21 Ağustos Pazar



19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)



21.45 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)



22 Ağustos Pazartesi



19.15 Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor (Sivas 4 Eylül)



19.15 İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)

