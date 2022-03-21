Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu, gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı.



Ligde bugün oynanan maçlarda Fraport TAV Antalyaspor sahasında GZT Giresunspor'u 4-1, Demir Grup Sivasspor evinde Altay'ı 2-1, Gaziantep FK konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1, Fenerbahçe de ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.



Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü.



TOPLU SONUÇLAR



Süper Lig'de 30. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-2



VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 3-0



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 0-2



Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 0-2



Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: 2-1



Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 1-1



Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: 4-1



Demir Grup Sivasspor-Altay: 2-1



Gaziantep FK-Galatasaray: 3-1



Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 2-1



PUAN DURUMU



Ligde 30. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



31. HAFTANIN PROGRAMI



2 Nisan Cumartesi



13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)



16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)



16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)



3 Nisan Pazar



13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)



20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)



4 Nisan Pazartesi



20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)

