Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu ve 24. hafta programı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası dört maçla tamamlandı.



Haftanın kapanış gününde Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1; Kasımpaşa ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. İstanbulspor-Yılport Samsunspor ve Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmaları da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.



Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek averajla liderliğini sürdürdü.



SÜPER LİG'DE 23. HAFTA SONUÇLARI



Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-1



Yukatel Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 0-1



TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-3



VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: 4-0



EMS Yapı Sivasspor-Beşiktaş: 1-0



Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 2-1



İstanbulspor-Yılport Samsunspor: 1-1



Mondihome Kayserispor-Bitexen Antalyaspor: 1-1



Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-3



Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU



Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir. SÜPER LİG'DE 24. HAFTA PROGRAMI



2 Şubat Cuma:



17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor (Eryaman)



17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Mersin)



20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)



3 Şubat Cumartesi:



13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)



16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor (Kalyon)



19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)



4 Şubat Pazar:



13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor (Pendik)



16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)