Süper Lig'de görünüm: Toplu sonuçlar, puan durumu ve 8. haftanın programı

7. HAFTA MAÇLARINDA SONUÇLAR

Ligin 7. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:



Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: 1-2



EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 0-0



İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: 1-2



Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1



Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1



VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3



Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 5-0



TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 0-2



Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-0



Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-0

7. HAFTA SONUNDA SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU