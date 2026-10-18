Süper Lig'de gözler derbiye çevrildi

Trendyol Süper Lig 'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzon'da Trabzonspor -Beşiktaş derbisi oynanacak.



Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.



Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.



Milli aradan sonra ligde Kocaelispor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Hoffenheim'i yenen Beşiktaş, Tranzonspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



Trabzonspor ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı ve haftaya 13 puanla giriş yaptı.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYEMEYECEK



Beşiktaş'ta iki oyuncunun Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor.



Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamayacak.



Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Trabzon deplasmanında forma giymesi beklenen Vlahovic, bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandırdı.

TRABZONSPOR YÜKSELİŞTİ

Trabzonspor , teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gol yollarında başarılı bir grafik ortaya koyuyor.

Bu sezon ligde 7 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandıran bordo-mavililer, Avrupa kupalarında da 3 maçta 4 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, 10 resmi maçta 20 gol atarak 2 gol ortalamasıyla söz konusu dönemi tamamladı.