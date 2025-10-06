Süper Lig'de güncel puan durumu: Puan farkı 5! (Haftanın maçları)

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı. Haftaya 7'de 7 yaparak giren lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 22 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvedeki yerini korudu.



Haftanın kapanış maçlarında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Samsunspor ise evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.



Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, puanını 17'ye yükselterek ligde ikinci sıraya çıktı.



8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı takımlar Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup ekipler olarak dikkati çekti.

8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada bulunuyor.



Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:



SONUÇLAR



Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-5

Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: 4-0

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 2-2

Kocaelispor-ikas Eyüpspor: 1-0

Galatasaray-Beşiktaş: 1-1

Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2

Göztepe-RAMS Başakşehir: 1-0

Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0



9. HAFTANIN MAÇLARI



18 Ekim Cumartesi:



14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)

17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)



19 Ekim Pazar:



14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)



20 Ekim Pazartesi:



20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)