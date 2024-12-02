Süper Lig'de güncel puan durumu sıralaması (Süper Lig 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray sahasında Eyüpspor ile mücadele etti ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise sahasında bu akşam Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu sıralaması ne oldu? İşte Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları.



SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?



29 KASIM CUMA



Antalyaspor 2-1 Sivasspor



30 KASIM CUMARTESİ



Samsunspor 4-0 Bodrumspor



Adana Demirspor 0-1 Konyaspor



Başakşehir 4-1 Göztepe



Alanyaspor 2-1 Trabzonspor



1 ARALIK PAZAR



Rizespor 3-0 Kayserispor



Galatasaray 2-2 Eyüpspor



2 ARALIK PAZARTESİ



20:00 Hatayspor - Beşiktaş



20:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

SÜPER LİG PUAN DURUMU