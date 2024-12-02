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Süper Lig'de güncel puan durumu sıralaması (Süper Lig 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

Süper Lig'de 14. haftanın güncel puan durumu tüm futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Süper Lig'de 14. hafta dün oynanan cuma günü oynanan karşılaşmalarla başladı. Ligde Galatasaray bu hafta Eyüpspor engeline takıldı ve 2 puan kaybetti. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu sıralaması ne oldu? İşte Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları.

Süper Lig'de güncel puan durumu sıralaması (Süper Lig 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları)

'de bu hafta Galatasaray sahasında Eyüpspor ile mücadele etti ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise sahasında bu akşam Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu sıralaması ne oldu? İşte Süper Lig güncel puan durumu ve .

SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

29 KASIM CUMA

Antalyaspor 2-1 Sivasspor

30 KASIM CUMARTESİ

Samsunspor 4-0 Bodrumspor

Adana Demirspor 0-1 Konyaspor

Başakşehir 4-1 Göztepe

Alanyaspor 2-1 Trabzonspor

1 ARALIK PAZAR

Rizespor 3-0 Kayserispor

Galatasaray 2-2 Eyüpspor

2 ARALIK PAZARTESİ

20:00 Hatayspor - Beşiktaş

20:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

SÜPER LİG

Süper Lig'de güncel puan durumu sıralaması (Süper Lig 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları) - 1
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