Süper Lig'de güncel puan durumu sıralaması (Süper Lig 14. hafta puan durumu ve maç sonuçları)
Süper Lig'de 14. haftanın güncel puan durumu tüm futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Süper Lig'de 14. hafta dün oynanan cuma günü oynanan karşılaşmalarla başladı. Ligde Galatasaray bu hafta Eyüpspor engeline takıldı ve 2 puan kaybetti. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu sıralaması ne oldu? İşte Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları.
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray sahasında Eyüpspor ile mücadele etti ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise sahasında bu akşam Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Peki, Süper Lig'de güncel puan durumu sıralaması ne oldu? İşte Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları.
SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
29 KASIM CUMA
Antalyaspor 2-1 Sivasspor
30 KASIM CUMARTESİ
Samsunspor 4-0 Bodrumspor
Adana Demirspor 0-1 Konyaspor
Başakşehir 4-1 Göztepe
Alanyaspor 2-1 Trabzonspor
1 ARALIK PAZAR
Rizespor 3-0 Kayserispor
Galatasaray 2-2 Eyüpspor
2 ARALIK PAZARTESİ
20:00 Hatayspor - Beşiktaş
20:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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