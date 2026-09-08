Süper Lig'de güncel puan durumu ve fikstür
08.09.2026 11:40
Galatasaray haftayı lider kapattı.
Süper Lig'in 4. haftası, iki maçla tamamlandı. İşte güncel puan durumu ve yeni haftanın programı...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, iki maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2, Corendon Alanyaspor da konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray, haftayı lider tamamladı.
Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek ikinci sırada yer aldı.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
Başakşehir-Galatasaray: 2-3
Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-2
Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Arca Çorum FK-Eyüpspor: 3-0
Kocaelispor-Samsunspor: 1-0
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 5-0
Göztepe-Gaziantep FK: 2-4
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-1
Osimhen son Başakşehir maçında sakatlandı.
5. HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:
11 Eylül Cuma:
20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
Trendyol Süper Lig
|#
|Trendyol Süper Lig
|O
|A
|P
|1
Galatasaray
|4
|+6
|10
|2
Beşiktaş
|4
|+5
|9
|3
Kocaelispor
|4
|+2
|9
|4
Trabzonspor
|4
|+5
|7
|5
Amed Sportif
|4
|+2
|7
|6
Gaziantep FK
|4
|+2
|7
|7
Alanyaspor
|4
|+1
|7
|8
Gençlerbirliği
|4
|-3
|7
|9
Fenerbahçe
|4
|+2
|6
|10
Kasımpaşa
|4
|+1
|6
|11
Ç.Rizespor
|4
|-1
|6
|12
Başakşehir
|4
|0
|4
|13
Samsunspor
|4
|-1
|4
|14
Çorum FK
|4
|-2
|4
|15
Erzurumspor FK
|4
|-6
|4
|16
Eyüpspor
|4
|-4
|3
|17
Göztepe
|4
|-4
|1
|18
Konyaspor
|4
|-5
|0