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Süper Lig'de güncel puan durumu ve fikstür

08.09.2026 11:40

Süper Lig'de güncel puan durumu ve fikstür
Anadolu Ajansı

Galatasaray haftayı lider kapattı.

AA
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Süper Lig'in 4. haftası, iki maçla tamamlandı. İşte güncel puan durumu ve yeni haftanın programı...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, iki maçla tamamlandı.
 

Haftanın kapanış maçlarında Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2, Corendon Alanyaspor da konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
 

Deplasmanda İstanbul Başakşehir'i 3-2 yenen Galatasaray, haftayı lider tamamladı.
 

Haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde ise derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek ikinci sırada yer aldı.

 

SONUÇLAR
 

Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Başakşehir-Galatasaray: 2-3

Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-2

Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Arca Çorum FK-Eyüpspor: 3-0

Kocaelispor-Samsunspor: 1-0

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 5-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-4

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-1

Anadolu Ajansı

Osimhen son Başakşehir maçında sakatlandı.

5. HAFTA PROGRAMI

 

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

 

11 Eylül Cuma:

 

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)

 

12 Eylül Cumartesi:

 

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

 

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

 

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

 

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

 

13 Eylül Pazar:

 

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

 

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)

 

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

 

14 Eylül Pazartesi:

 

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

Trendyol Süper Lig

#Trendyol Süper LigOAP
1
Galatasaray
Galatasaray
4+610
2
Beşiktaş
Beşiktaş
4+59
3
Kocaelispor
Kocaelispor
4+29
4
Trabzonspor
Trabzonspor
4+57
5
Amed Sportif
Amed Sportif
4+27
6
Gaziantep FK
Gaziantep FK
4+27
7
Alanyaspor
Alanyaspor
4+17
8
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
4-37
9
Fenerbahçe
Fenerbahçe
4+26
10
Kasımpaşa
Kasımpaşa
4+16
11
Ç.Rizespor
Ç.Rizespor
4-16
12
Başakşehir
Başakşehir
404
13
Samsunspor
Samsunspor
4-14
14
Çorum FK
Çorum FK
4-24
15
Erzurumspor FK
Erzurumspor FK
4-64
16
Eyüpspor
Eyüpspor
4-43
17
Göztepe
Göztepe
4-41
18
Konyaspor
Konyaspor
4-50