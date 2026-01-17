Süper Lig'de günün maçı | Lider Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek, muhtemel 11

Lider Galatasaray,, ikinci devrenin perdesini açıyor.

Turkcell Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, yeni bir başlangıç arıyor.

Okan Buruk'un öğrencileri,, ligin ikinci yarısına Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ederek başlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

RAMS Park'ta oynadığı son 27 lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu serisini sürdürmeye çalışacak.



EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Lucas Torreira'ya ek olarak Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da bu maçta yok.

Geçirdikleri sakatlıkların ardından tedavilerine başlanan Gabriel Sara ve Arda Ünyay süre bulamayacak.

Saha çalışmalarına başlayan Wilfred Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde ise ameliyat edilen Kozlowski ve Abena ile birlikte kart cezalıları Rodrigues, Camara ve Tayyip Talha da mücadelede forma giyemeyecek.



BURAK YILMAZ CEZALI

Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Burak Yılmaz da kulübede yer alamayacak.



MUHTEMEL 11



Galatasaray:

Uğurcan

Sallai - Davinson - Abdülkerim - Eren

Lemina - İlkay

Sane - Yunus - Barış

Icardi