Süper Lig'de günün maçlarının VAR'ları açıklandı
11.04.2026 15:32
Trabzonspor maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak
Kayserispor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu. İşte günün diğer maçlarının hakemleri...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak müsabakada VAR'da Sarper Barış Saka görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.
Karşılaşmada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da da Gökhan Barcın görev yapacak.
Süper Lig'de bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda Video Yardımcı Hakemler şöyle:
14.30 Başakşehir - Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu
17.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy