Trendyol Süper Lig ’de bugün oynanacak iki karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.



Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün iki maç oynanacak. Samsunspor - Gençlerbirliği müsabakasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Bu maçın VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak,

AVAR'da Süleyman Özay eşlik edecek.



Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında hakem Fatih Tokail düdük çalacak.

Karşılaşmada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da Furkan Ürün görev alacak.