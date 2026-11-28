Süper Lig'de günün VAR hekemleri açıklandı
28.11.2026 16:22
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak iki karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında bugün iki maç oynanacak. Samsunspor - Gençlerbirliği müsabakasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Bu maçın VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak,
AVAR'da Süleyman Özay eşlik edecek.
Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında hakem Fatih Tokail düdük çalacak.
Karşılaşmada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da Furkan Ürün görev alacak.