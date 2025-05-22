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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu. İşte küme düşme hattındaki kritik maçların hakemleri...

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Federasyonu, Süper Lig'de 37. haftanın hakemlerini duyurdu. 

Küme düşme potasındaki Bodrum'un maçını Kadir Sağlam, Alanya'nın maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

HAFTANIN HAKEMLERİ

24 Mayıs Cumartesi:

16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Oğuzhan Aksu)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Fatih Tokail)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Batuhan Kolak)

25 Mayıs Pazar:

19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (Kadir Sağlam)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Atilla Karaoğlan)

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Gürcan Hasova)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Ozan Ergün)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yiğit Arslan)

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı - 1
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