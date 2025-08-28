Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig’de 4. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
21.30 Göztepe - Konyaspor: Ali Şansalan
30 Ağustos Cumartesi
19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Ozan Ergün
19.00 Kocaelispor - Kayserispor: Yasin Kol
21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz
31 Ağustos Pazar
19.00 Başakşehir - Eyüpspor: Zorbay Küçük
19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Çağdaş Altay
21.30 Trabzonspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Tff
- Hakem