Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

TFF, Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın hakemlerini açıkladı.
İşte haftanın hakemleri:
Rizespor-Galatasaray: Kadir Sağlam
Karagümrük-Trabzonspor: Ali Şansalan
Pendikspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
Beşiktaş-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
Hatayspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka
Kasımpaşa-İstanbulspor: Erkan Özdamar
Alanyaspor-Sivasspor: Mert Güzenge
Adana Demirspor-Konyaspor: Turgut Doman
Antalyaspor-Başakşehir: Ümit Öztürk
Ankaragücü-Samsunspor: Cihan Aydın
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