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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

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TFF, Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın hakemlerini açıkladı. 

İşte haftanın hakemleri:

Rizespor-Galatasaray: Kadir Sağlam

Karagümrük-Trabzonspor: Ali Şansalan

Pendikspor-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

Beşiktaş-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

Hatayspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka

Kasımpaşa-İstanbulspor: Erkan Özdamar

Alanyaspor-Sivasspor: Mert Güzenge

Adana Demirspor-Konyaspor: Turgut Doman

Antalyaspor-Başakşehir: Ümit Öztürk

Ankaragücü-Samsunspor: Cihan Aydın

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