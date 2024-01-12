Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: Halil Umut Meler'e görev

Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı.
Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e de görev verildi. Meler, Halil Umut Meler, 14 Ocak Pazar günü oynanacak olan İstanbulspor-Konyaspor maçını yönetecek.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
14 Ocak Pazar:
13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor: Bahattin Şimşek
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 Ocak Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor: Atilla Karaoğlan
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Haberler
- Spor
- Spor&Skor
- Ntv Spor
- Hakem