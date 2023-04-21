Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:



Yarın:



19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın



23 Nisan Pazar:



13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol



16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu



19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan



24 Nisan Pazartesi:



17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük



20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam



20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen



