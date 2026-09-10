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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

10.09.2026 13:26

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

 Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
 

Yarın:

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova
 

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ozan Ergün

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses
 

13 Eylül Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir: Cihan Aydın
 

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen