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Süper Lig'de haftanın maçları: 28. hafta mücadelesi başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi yarın başlayacak. İşte ayrıntılar ve haftanın maçları...

Süper Lig'de haftanın maçları: 28. hafta mücadelesi başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında perde yarın yapılacak Galatasaray-Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla açılacak.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. haftanın programı şöyle:

Yarın:
20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor (RAMS Park)

15 Mart Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Gaziantep)
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor (Mersin)
16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Gürsel Aksel)
20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor (Ülker)

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