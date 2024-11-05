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Süper Lig'de haftanın maçları tamamlandı: Güncel puan durumu ve 12. haftanın programı

Galatasaray, BAY geçtiği 11. haftayı 28 puanla ilk sırada tamamladı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Süper Lig'de haftanın maçları tamamlandı: Güncel puan durumu ve 12. haftanın programı

Trendyol 'de 11. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi. Lider Galatasaray, bay geçtiği haftayı 28 puanla ilk sırada yer aldı. 

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya kendi evinde 3-1 yenildiği haftanın en önemli maçında , 'u son dakika golüyle deplasmanda 3-2 mağlup etti.

SONUÇLAR:

Gaziantep FK-Göztepe: 2-1
Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: 0-0
Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3
TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 3-2
ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: 0-0
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
Samsunspor-Onvo Antalyaspor: 2-0

Süper Lig'de haftanın maçları tamamlandı: Güncel puan durumu ve 12. haftanın programı - 1

12. HAFTA

8 Kasım Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Kasım Cumartesi:

13.30 ONVO Antalyaspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
19.00 Adana Demirspor-ikas Eyüpspor (Yeni Adana)
19.00 Çaykur Rizespor- (Çaykur Didi)

10 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
19.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 -Net Global Sivasspor (Ülker)

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