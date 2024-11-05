Süper Lig'de haftanın maçları tamamlandı: Güncel puan durumu ve 12. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.



Haftanın kapanış maçında Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi. Lider Galatasaray, bay geçtiği haftayı 28 puanla ilk sırada yer aldı.



Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya kendi evinde 3-1 yenildiği haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u son dakika golüyle deplasmanda 3-2 mağlup etti.



SONUÇLAR:



Gaziantep FK-Göztepe: 2-1

Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Bellona Kayserispor-Adana Demirspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3

TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 3-2

ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor: 2-0

Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor: 0-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3

Samsunspor-Onvo Antalyaspor: 2-0