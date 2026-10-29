Süper Lig'de haftanın programı. İki dev aynı gün maça çıkacak
29.10.2026 11:39
Beşiktaş ve Trabzonspor aynı gün sahaya çıkacak.
Süper Lig’in 10. haftası yarın oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. İki dev aynı gün sahaya çıkacak.
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi, yarın oynanacak tek karşılaşmayla açılacak.
Haftanın açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray 'ı ağırlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Arca Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
1 Kasım Pazar:
13.30 Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (Diyarbakır)
16.00 İstanbul Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)