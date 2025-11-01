Süper Lig’de haftanın programı: Zirve mücadelesinde iki kritik maç oynanacak
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında iki kritik karşılaşma oynanacak. Lider Galatasaray, Trabzonspor’u konuk ederken Beşiktaş ise Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. İşte, Süper Lig’de haftanın programı…
Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları, 5 kıtada futbolseverlerle buluşacak. Derbi mücadeleleri 125 ülkeden canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa’da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Samsunspor, Konyaspor’a konuk olurken Kayserispor ise Kasımpaşa’yı ağırlayacak. İşte, Süper Lig’de bu haftanın programı;
1 Kasım Cumartesi
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
2 Kasım Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
3 Kasım Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)