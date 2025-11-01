Süper Lig’de haftanın programı: Zirve mücadelesinde iki kritik maç oynanacak

Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları, 5 kıtada futbolseverlerle buluşacak. Derbi mücadeleleri 125 ülkeden canlı olarak yayınlanacak.



Avrupa’da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Samsunspor, Konyaspor’a konuk olurken Kayserispor ise Kasımpaşa’yı ağırlayacak. İşte, Süper Lig’de bu haftanın programı;



1 Kasım Cumartesi



17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)



20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)



2 Kasım Pazar:



14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)



20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)



3 Kasım Pazartesi:



20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)



20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)



