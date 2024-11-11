Süper Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Lider Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi ve haftayı 31 puanla ilk sırada kapattı.



Fenerbahçe, sahasında Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve sarı-kırmızılıları takibini sürdürdü.



RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma ise başladığı gibi 0-0 sona erdi.



Günün bir diğer maçında ise Göztepe, ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.



SONUÇLAR



Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: 1-2

Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-2

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 3-1

Adana Demirspor-ikas Eyüpspor: 0-1

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-1

Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Galatasaray-Samsunspor: 3-2

RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 0-0

Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: 4-0



13. HAFTA



23 Kasım Cumartesi:



13.00 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep Büyükşehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Bodrum İlçe)



24 Kasım Pazar:



13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)



25 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)