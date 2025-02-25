Süper Lig'de hangi maçlar var? Güncel puan durumu ve 26. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.



Bu sonuçla ligde puanını 64 yapan lider sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi sarı-lacivertli ekip ile aradaki 6 puanlık farkı korudu.



Ligde 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



ikas Eyüpspor-Beşiktaş: 1-3

Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: 1-0

Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: 2-3

Bellona Kayserispor-Göztepe: 1-0

Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: 3-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0



26. HAFTA PROGRAMI



Süper Lig'in 26. hafta maçlarının programı şöyle:



1 Mart Cumartesi:

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)

20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor (Tüpraş)



2 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor (Ülker)



3 Mart Pazartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)

20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)

20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)