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Süper Lig’de hangi maçlar var?25. haftanın programı

Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Bu hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbisi de oynanacak.

Süper Lig’de hangi maçlar var?25. haftanın programı

Trendyol 'de 25. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak. Haftanın önemli maçında ise pazartesi günü , 'yi konuk edecek.
Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 22 Şubat Cumartesi, 23 Şubat Pazar ve 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren maçında pazartesi günü Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş ise yarın Eyüpspor'a konuk olacak. Başakşehir, bu haftayı BAY geçecek.

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş
20.00 Bodrum FK - Atakaş Hatayspor

22 Şubat Cumartesi

13.30 Sivasspor - Konyaspor
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

23 Şubat Pazar

13.30 Kayserispor - Göztepe
16.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK

24 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

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