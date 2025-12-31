Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı, Trabzonspor'un limiti Beşiktaş ve Fenerbahçe'den fazla

31.12.2025 15:39

Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

TFF, Süper Lig'de mücadele eden takımların harcama limitlerini açıkladı.

2025-2026 sezonu 2. transfer dönemi Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi. 

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan  (TFF) yapılan açıklamaya göre;  30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig takım harcama limitleri hesaplandı. 


2025 / 2026 SEZONU TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ

