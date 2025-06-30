Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu.



Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.



Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'a kadar yapılacak müracaat üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.



Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle:



Galatasaray: 6.137.773.446



Fenerbahçe: 4.816.196.233



Reeder Samsunspor: 1.039.453.100



Beşiktaş: 3.397.251.589



RAMS Başakşehir: 987.881.703



Eyüpspor: 546.553.433



Trabzonspor: 2.341.275.298



Göztepe: 552.038.071



Çaykur Rizespor: 1.345.252.036



Kasımpaşa: 481.052.381



TÜMOSAN Konyaspor: 1.415.698.662



Corendon Alanyaspor: 669.229.611



Bellona Kayserispor: 940.370.334



Gaziantep FK: 570.028.038



Onvo Antalyaspor: 468.999.111



Kocaelispor: 853.381.305



Gençlerbirliği: 853.381.305



Solwie Energy Fatih Karagümrük: 853.381.305