Süper Lig'de heyecan 75 gün aradan sonra başlıyor

Trabzonspor'un şampiyonluğuyla 22 Mayıs'ta tamamlanan 2021-2022 sezonunun ardından Süper Lig'de 65. sezonun perdesi, İstanbul'da İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maçla açılacak.



Türkiye'nin 11 ilinden 19 takım, yaklaşık 10 ay (296 gün) sürecek toplam 342 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.

11 İLDEN 19 TAKIM

Süper Lig'in 65. sezonunda 11 ilden 19 takım mücadele edecek.



Yeni sezonda İstanbul'dan 8 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Ümraniyespor) yer alacak.



Süper Lig'de 1963-1964 sezonundan sonra 8 İstanbul takımı birden mücadele edecek. O sezon İstanbul'u Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Feriköy, Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa temsil etmişti.



Ligde Antalya'dan Fraport TAV Antalyaspor ve Alanyaspor, Adana'dan Adana Demirspor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'ten Gaziantep FK, Giresun'dan Giresunspor, Konya'dan Konyaspor, Ankara'dan MKE Ankaragücü, Trabzon'dan Trabzonspor, Kayseri'den de Yukatel Kayserispor başarıyı hedefleyecek.

DÜNYA KUPASI NEDENİYLE 40 GÜN ARA

Spor Toto Süper Lig'e, 13 Kasım'da tamamlanacak 14. hafta maçlarının ardından 2022 Dünya Kupası dolayısıyla 40 gün ara verilecek.



Lige, 23 Aralık'ta 15. hafta maçlarıyla tekrar devam edilecek ve sezon 28 Mayıs 2023'de tamamlanacak.

DÖRDÜNCÜ KEZ 19 TAKIMLA OYNANACAK

Spor Toto Süper Lig, dördüncü kez 19 takımın mücadelesine sahne olacak.



Lig, 1985-1986, 1986-1987 ve 1988-1989 sezonlarında 19'ar takımın katılımıyla gerçekleştirildi.



Süper Lig'de geride kalan 64 sezonun 31'i 18 takımla, 20'si 16 ekiple, 5'i 20 takımla, üçer tanesi 17 ve 19 ekiple, birer sezonu da 21 ve 22 takımla oynandı.

ÜÇ HAFTANIN MAÇLARI HAFTA İÇİNDE YAPILACAK

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 3 haftanın karşılaşmaları, hafta içinde oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) planlamasına göre ligde 16, 17 ve 22. hafta maçları hafta içinde yapılacak.



DÖRT TAKIM KÜME DÜŞECEK

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek.



Ligi 16, 17, 18 ve 19. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda 1. Lig'de mücadele edecek.

İLK BÜYÜK MAÇ 4.HAFTADA

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk büyük karşılaşması, 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak.



Ligde ilk derbi müsabakası, 8. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Ligin 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, 13. haftasında ise Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe, 18. haftasında ise Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması yapılacak.

YABANCI OYUNCU KURALI

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda takımlar maç kadrosunda 14, ilk 11'de ise 8 yabancı futbolcu bulundurabilecek.



Kulüpler ayrıca 21 yaş ve altında olmaları koşuluyla, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilecek ve bu futbolcuları A takım listesine yazdırabilecek.



Kulüpler, A takım listesine 35 futbolcu yazabilecek.

TRANSFER DÖNEMİ

Futbolda 17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 8 Eylül'de bitecek.



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2023'te başlayıp, 8 Şubat 2023'te sona erecek.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasının programı şöyle:



YARIN



21.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)



6 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül)



21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)



7 AĞUSTOS PAZAR

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)



19.15 Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)



21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)



8 AĞUSTOS PAZARTESİ



19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)



21.45 MKE Ankaragücü-Konyaspor (Eryaman)



21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)